Originari di Chiesanuova, negli anni ’60 si erano trasferiti a Macerata, dove avevano aperto in centro un negozio di frutta e verdura. Da tempo ormai in pensione, il loro desiderio era quello di tornare un giorno a Chiesanuova, dove avevano nipoti e fratelli. Nel 2014 avevano festeggiato il loro 60esimo anniversario di matrimonio. Amavano giocare a carte, ballare e lui era appassionato di caccia e calcio. Tifoso dell’Inter e della Maceratese, era legatissimo a suo nipote Alessio Spurio, juventino e tifoso del Chiesanuova e non mancavano mai gli sfottò per le diverse fedi calcistiche. Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella parrocchia San Vito e Patrizio di Treia.