TRAGEDIA - Claudio Orazi trovato senza vita ieri a Santa Vittoria in Matenano, dove la famiglia aveva una casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, si è trattato di un gesto volontario

Morto il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Colmurano, Claudio Orazi, aveva 44 anni. Un lutto che ha colpito le scuole di Colmurano, Urbisaglia, Loro Piceno e anche a San Ginesio dove era preside alle medie. Originario di Fermo, viveva a Monte Vidon Corrado. Era rientrato nelle Marche dopo essere stato per tre anni fuori. Si era riavvicinato a casa. Orazi era sposato e aveva due figli. Ieri mattina è andato a Santa Vittoria in Matenano dove c’è una casa di famiglia dove non abita nessuno ma tengono animali da cortile. Nel pomeriggio, proprio per accudire gli animali, stando a quanto poi accertato dai carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, intervenuti sul posto per le indagini, il fratello del preside è andato pure lui alla casa di Santa Vittoria in Matenano. Ed è stato lui a fare la drammatica scoperta di quanto accaduto. Ha trovato il fratello, ormai senza vita, all’interno di una pertinenza. Ha chiamato subito i soccorsi ma ormai non c’era niente che si potesse fare. In base agli accertamenti dei carabinieri si è trattato di un gesto volontario. Non sono stati trovati biglietti per spiegarne i motivi. A Colmurano aveva preso servizio dal primo settembre col nuovo anno scolastico. Questa mattina la notizia di quanto accaduto ha iniziato a diffondersi tra i colleghi, sconvolti per l’accaduto.

(Gian. Gin.)