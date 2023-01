9 Gennaio 2023

«Stiamo affrontando onde alte fino a due metri e mezzo. A causa del maltempo dovremmo arrivare ad Ancona nel pomeriggio di mercoledì».

E’ quanto ha dichiarato Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi della Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere in navigazione verso il ‘porto sicuro’ marchigiano.

In un video, sono state poi riprese le condizioni meteo.

Intanto procedono senza sosta le operazioni sulla banchina 22 dello scalo dorico per l’allestimento, da parte della Protezione Civile, delle strutture e dei tendoni che saranno necessari alla prima accoglienza dei 110 naufraghi salvati nel mediterraneo insieme alla nave Ong Ocean Viking.