VOLLEY - Domani alle 20,30 il recupero dell'ottava giornata di SuperLega. L'ex Romano Giannini: «Sarebbe vitale raccogliere il massimo e giocare i Quarti di Coppa Italia a Civitanova»

Sull’onda dell’entusiasmo per le sei vittorie consecutive tra Champions League e SuperLega, la Lube sogna un mercoledì da leoni a caccia dei tre punti necessari per “surfare” al secondo posto della classifica scalando diverse posizioni. Conquistare tra le mura amiche una vittoria piena nel recupero dell’8° turno di andata della Regular Season, in programma domani, mercoledì 21 dicembre (ore 20.30 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia), contro l’Emma Villas Aubay Siena avrebbe un valore doppio.

Prevalere sull’ultima in classifica, reduce da una vittoria con Monza e dal successivo stop con Trento, significherebbe accedere ai Quarti di Coppa Italia come seconda testa di serie e disputare giovedì 29 dicembre contro Milano all’Eurosuole Forum la gara unica a caccia della F4 di Roma. Un successo da 2 punti con Siena consentirebbe comunque ai biancorossi di affrontare i Quarti di coppa sul proprio campo, contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza dei tanti ex biancorossi.

Un passo falso con Ricci e compagni, invece, imporrebbe alla Lube i Quarti di finale in trasferta a Verona. Gara speciale per il secondo allenatore dei cucinieri. Da head coach senese, Romano Giannini fu artefice in un triennio del doppio salto dalla B2 alla A2. «I punti in palio sono fondamentali – dice Giannini – Tanto per Siena che vuole risalire, quanto per noi della Lube che vogliamo fare un balzo in seconda posizione. Sarebbe vitale raccogliere il massimo e giocare i Quarti di Coppa Italia a Civitanova. I ragazzi daranno tutto.

In questo momento le partite con squadre assetate di punti, che lottano alla morte su ogni pallone per risollevarsi, sono le più difficili. Per me sarà una sfida speciale. Sono passati tanti anni da quando approdai in A2 come allenatore di Siena. Ora il sodalizio toscano è abituato alla Serie A e io sono nello staff cuciniero. Dopo il primo pallone a terra, ogni altra emozione lascerà il posto alla voglia di vincere»

Fonte di interesse alla vigilia sono anche i record personali significativi, con Ivan Zaytsev che insegue il 400° ace in una gara di Regular Season e Simone Anzani che vuole sbarrare la strada agli avversari con il suo block numero 700 in Serie A. Anche sul fronte Emma Villas Aubay c’è fibrillazione. Il libero Federico Bonami, che ha lasciato il segno nel maceratese per aver vinto la Serie A2 con Potenza Picena, è ora a una gara dal traguardo delle 300 presenze in Serie A.

Alla scoperta dell’avversario- Lo scorso 9 dicembre le redini del team sono passate nelle mani di Omar Fabian Pelillo, secondo allenatore promosso a head coach dopo la fine dei rapporti tra il Club e Paolo Montagnani. In cabina di regia figurano Juan Ignacio Finoli, ex Bergamo, e il confermato Riccardo Pinelli. Opposti di qualità il campione del mondo ed ex Modena e Trento Giulio Pinali, che occupa lo slot insieme all’argentino Federico Pereyra. Esperienza in banda con Nemanja Petric, all’ottavo anno in SuperLega dopo avere vestito le maglie di Perugia, Modena e Milano, con Maarten Van Garderen, alla settima annata in A1, a Siena dopo Ravenna, Modena, Trento e Cisterna e con Giacomo Raffaelli, tornato a Siena dopo sei anni. Una settimana fa, invece, si è chiusa l’avventura senese dello schiacciatore Swan Ngapeth. Cambiando reparto, al centro Siena punta sull’ex Perugia con trascorsi alla Lube Fabio Ricci, sull’ex Modena Daniele Mazzone e sull’ex Sir Omar Biglino. Liberi sono Federico Bonami, ex Verona, e Filippo Pochini, al suo terzo ritorno in biancoblù. Completano il roster i giovani Alessio Fontani, Federico Pellegrini e Alessandro Augero.