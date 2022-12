RECANATI - Il Comune ha approvato l'accordo con il Cosmari. Le attività di vigilanza partiranno dal prossimo anno

Il comune di Recanati ha approvato la convenzione con il Cosmari per l’attivazione del “Servizio di ispettori ambientali”. «Abbiamo attivato questo servizio per educare alla tutela dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – in rispetto anche dei tanti cittadini che si comportano correttamente, consapevoli del valore di mantenere pulita e decorosa la nostra bella città. Ricordiamoci che il corretto conferimento dei rifiuti urbani oltre a tutelare l’ambiente permette di contenere i costi di smaltimento, costi che poi si ripercuotono in tutte le famiglie».

Un’operazione di controllo del territorio finalizzata ad un’attività di prevenzione e formazione e solo successivamente, se ne ricorreranno le condizioni, ad un’attività repressiva nei confronti di coloro che si renderanno responsabili di violazioni in materia di corretta modalità di conferimento dei rifiuti urbani.

«Con l’attivazione di questo servizio – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Michele Moretti – ci proponiamo di aumentare la corretta raccolta dei rifiuti per contrastare ed educare quello zoccolo duro di cittadini che ancora non osservano le norme della raccolta porta a porta conferendo i loro rifiuti fuori dagli orari e dai giorni stabiliti e ancora peggio senza una differenziazione. Purtroppo, c’è da rilevare che ci sono anche cittadini che abbandonano rifiuti ingombranti e speciali in luoghi appartati».

Gli ispettori ambientali sono figure professionali, coordinate dal Cosmari, preposte alla vigilanza e al controllo del rispetto delle norme vigenti in materia di gestione di rifiuti nonché alla constatazione, alla contestazione ed al riferimento delle violazioni rilevate agli organi competenti. Le attività di vigilanza degli ispettori ambientali, a Recanati, partiranno dal prossimo anno e avranno una ciclicità settimanale.