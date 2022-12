Temporali, allerta meteo arancione

MALTEMPO - L'ha emanata la Protezione civile regionale ed è valida per tutta la giornata di domani

Temporali, scatta l’allerta meteo. L’ha emanata la Protezione civile regionale ed è valida per tutta la giornata di domani. L’allerta per la zona centro-nord delle Marche è di colore arancione, quindi intensità medio-alta, per il sud della regione di colore giallo, quindi intensità media. Secondo la Protezione civile sono previste piogge «continue e diffuse a prevalente carattere di rovescio in particolare sul settore centro-settentrionale della regione. Fenomeni sparsi sul settore meridionale».