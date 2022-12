VOLLEY A3 - La squadra di coach Gulinelli in campo domenica alle 18 al Banca Macerata Forum

Per la decima giornata di Serie A3 Girone Bianco la Med Store Tunit ospita alle 18 al Banca Macerata Forum la Sol Lucernari Montecchio Maggiore, al momento ad una lunghezza di distanza dai biancorossi che, con 14 punti, occupano la quinta posizione in classifica. La squadra veneta viene da una serie di risultati altalenanti, ha ceduto in casa contro Fano per 3-1 dopo aver battuto Parma in trasferta con un netto 3-0 e arriva a Macerata in cerca di continuità. Situazione simile per la Med Store Tunit, galvanizzata però dalla netta vittoria in casa di Mirandola, coincisa con l’esordio in biancorosso del nuovo centrale, Luisetto.

«Era importante tornare a vincere – conferma lo schiacciatore Michele Morelli – . Contro Mirandola abbiamo visto cosa possiamo fare quando siamo al completo, non abbiamo lasciato scampo agli avversari e ci siamo divertiti. In squadra si è aggiunta una pedina importante come Luisetto, che ci darà una grande mano per il proseguimento del campionato». Come vi state trovando con il nuovo compagno? «Molto bene, si è integrato subito. È un giocatore di esperienza, ha giocato in Serie A2, il campionato di A3 lo ha vinto, siamo fiduciosi sul suo apporto in squadra e che possa sostituire al meglio Sanfilippo. Abbiamo anche De Col, che ha fatto bene nelle gare precedenti, è un giovane con tanto potenziale e con l’arrivo di Luisetto potrà crescere con meno pressioni». Domenica arriva Montecchio Maggiore, una sorta di scontro diretto viste le posizioni in classifica vicine, «Questa squadra ha le carte in regola per fare bene contro chiunque, lo dimostra il fatto che in trasferta abbiamo quasi sempre vinto e in modo netto, è un segnale di forza. In casa però ci sono stati dei passi falsi e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, già a partire dalla prossima sfida contro Montecchio Maggiore. Il campionato è ancora lungo, vogliamo vincere più partite possibile e piazzarci in alto; al completo possiamo lasciarci alle spalle tanti alibi che ci siamo portati dietro in questa prima parte di stagione, far parlare solo i fatti e vincere, cominciando dalle gare davanti al nostro pubblico. Sono convinto del potenziale di questa squadra».