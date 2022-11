L'INCIDENTE intorno alle 17 poco prima dello svincolo di Morrovalle, nella zona in cui si viaggia su un'unica carreggiata. Nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli coinvolti

Tamponamento fra quattro auto poco prima dello svincolo di Morrovalle, proprio nel tratto in cui il traffico a causa dei lavori scorre su un’unica carreggiata: code e rallentamenti sia in direzione monti che verso il mare, traffico in tilt sulla superstrada.

L’incidente, avvenuto intorno alle 17 sulla corsia in direzione mare, ha visto coinvolte quattro vetture. Fortunatamente nessuna grave conseguenze per gli occupanti delle auto coinvolte, sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell’emergenza che si trovavano a bordo di un’ambulanza che stava transitando in quel momento nei pressi del luogo dell’accaduto, ma nessuno ha avuto bisogno delle cure. La polizia stradale di Camerino, intervenuta sul posto, si occupa dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(Redazione Cm)