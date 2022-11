TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - L'attaccante realizza tre gol nel 6 a 1 contro la Vis Civitanova, a segno anche Paoloni, Gasparrini e Blaga. I ragazzi di Giorgio Micarelli mostrano la manita in rimonta alla Stese (in gol con il solito Papasodaro) trascinati da Palazzi, Cesari e Barboni e salgono al secondo posto solitario

di Michele Carbonari

Due goleade rubano la scena della sesta giornata d’andata nel girone E di Terza categoria. Una è quella del Camerino Castelraimondo che mostra la manita in rimonta alla Stese (apre le danze il solito Papasodaro, in acrobazia), vince lo scontro diretto e balza al secondo posto solitario: gonfiano la rete Palazzi (punizione), due volte Cesari (da fuori area e azione personale) e altrettante Barboni (di testa su assist di Giacobbi e in scivolata).

I ragazzi di mister Giorgio Micarelli si portano ad un solo punto dalla capolista Serralta, bloccata sull’1 a 1 in quel di Colbuccaro (quinto pareggio consecutivo in sei partite): nel primo tempo botta e risposta fra Alessandrini (rigore da lui stesso procurato) e Bambozzi (palla sotto l’incrocio). Partita a senso unico, invece, quella che ha portato a casa la Giovanile Nicolò Ceselli con un punteggio tennistico (1-6) in trasferta contro il fanalino di coda Vis Civitanova (in dieci per quasi un’ora, di Sbrascini il gol della bandiera locale). Mattatore del match l’attaccante ospite Bianchini, autore di una tripletta (uno su rigore e due su azione). Timbrano il cartellino anche Paoloni (dal limite), Gasparrini e Blaga. Un trio a quota dieci.

L’Helvia Recina torna al successo fra le mura amiche nel derby contro l’Abbadiense. I tre punti maturano nel primo tempo grazie alla marcature di Carnevali e Messi. Corsare, invece, Lorese e Sforzacosta. I ragazzi dell’allenatore-giocatore Verdicchio vincono in trasferta contro il San Ginesio trascinati da Aquino (sugli sviluppi di un angolo) e Zerlenga (deviazione in area). Di Ciabocco l’unico gol rossoblu, su rigore, un minuto dopo quello concesso sempre in proprio favore ma fallito da Illuminati. I giovani di Re, nel posticipo di ieri sera, calano il tris nella tana del Corridonia Fc: a segno Daniele Leonangeli, Abdoulie Bojang e Baba Colley. La Giovanile Corridoniense scivola fra le mura amiche contro la Veregrense, vani i guizzi di Principi (da fuori) e di Domizi (in mischia). Riposava il Monte San Martino. Nel girone D l’Union Picena cade di fronte al proprio pubblico contro la Giovane Offagna (Zanotti sbaglia un rigore nel finale).

Il personaggio della settimana: Gianmarco Bianchini (Giovanile Nicolò Ceselli). L’attaccante è il vero protagonista del match e con una tripletta (nel 6 a 1) trascina i suoi verso la vittoria contro il fanalino di coda. Ora sono solo tre le lunghezze che separano i ragazzi di De Angelis e la zona playoff.