CIVITANOVA - La giovane intorno alle 12 stava attraversando la strada. Non è grave. Qualche problema al traffico per consentire i soccorsi

Investita da un’auto lungo il corso mentre attraversava, ragazza soccorsa dal 118. È successo a Civitanova intorno alle 12. Nulla di grave per la giovane che, dopo le cure sul posto, non è stata portata in ospedale. L’incidente è avvenuto su corso Umberto I, all’altezza dell’incrocio con via Trento.

Per cause al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia, la giovane è stata colpita da un’auto mentre attraversava la strada. Immediati i soccorsi e traffico congestionato con una corsia di fatto chiusa tra ambulanza e pattuglie dei carabinieri che poi si sono occupati di svolgere i rilievi necessari alla ricostruzione dell’incidente. La ragazza stava attraversando dove ci sono le strisce pedonali quando è stata investita. Per alcuni minuti il personale della Croce verde l’ha tenuta in ambulanza per le cure. Nulla di grave e non è stato necessario andare in pronto soccorso.