Nuovi percorsi e più chilometri,

potenziato il trasporto scolastico

CIVITANOVA - Le nuove linee garantiranno la tratta verso le sedi di via Regina Elena-Pirandello e di via Ugo Bassi-Zavatti. Ripristino della fermata aggiuntiva in contrada Cavallino per i ragazzi del liceo Da Vinci

4 Novembre 2022 - Ore 13:44 - caricamento letture

Potenziato il servizio di trasporto scolastico cittadino a Civitanova. Le modifiche introdotte dalla giunta comunale riguardano sia l’incremento dei chilometri di percorrenza con l’attivazione di nuovi percorsi e l’integrazione di quelli esistenti, sia l’adeguamento contrattuale nei confronti dell’Atac che gestisce il servizio. In considerazione delle molteplici richieste pervenute da parte delle famiglie, l’esecutivo di Palazzo Sforza ha dunque provveduto ad aggiornare le percorrenze chilometriche nel territorio del Comune di Civitanova riconoscendo nel contempo un adeguamento dell’attuale corrispettivo chilometrico all’Atac. Il miglioramento del servizio va quindi a soddisfare le esigenze degli alunni che debbono raggiungere diversi istituti che hanno modificato l’orario scolastico o implementato le ore di educazione fisica disposte dal Ministero per gli Istituti comprensivi. Le nuove linee garantiranno il trasporto verso le sedi di Via Regina Elena-Pirandello e di Via Ugo Bassi-Zavatti. Si è provveduto inoltre al ripristino di una fermata aggiuntiva in contrada Cavallino per i ragazzi del liceo Da Vinci. Le percorrenze chilometriche riconosciute passano da 48.858 a 68.028 chilometri. Il corrispettivo chilometrico passa da 1,868 euro a 2,50 euro, pari a quello riconosciuto dalla Regione Marche nell’ultimo bando aggiudicato per la stessa tipologia di servizio. L’amministrazione comunale ha inoltre accolto la richiesta dell’Istituto di Istruzione Superiore Bonifazi di usufruire del trasporto dedicato agli alunni con disabilità che partecipano al “progetto piscina” per l’anno scolastico a.s. 2022/2023, tramite servizio dell’autoparco comunale.

