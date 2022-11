PORTO RECANATI - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Macerata hanno accertato diverse operazioni effettuate in violazione dei limiti quantitativi imposti sul trasferimento di denaro

Un consulente amministrativo di Porto Recanati e sette suoi clienti multati dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Macerata. Per svolgere la propria attività ha accettato ripetuti pagamenti in contanti sopra la soglia stabilita. Le sanzioni oscillano, complessivamente, da un minimo di 9mila euro ad un massimo di 450mila euro a carico dei clienti e, per uguali importi, nei confronti del consulente. La Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività finalizzate alla verifica del corretto adempimento degli obblighi e disposizioni previste in materia antiriciclaggio e di trasferimento di denaro contante, ha eseguito un controllo ad un consulente amministrativo e gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare, tra le movimentazioni analizzate, diverse operazioni effettuate in violazione dei limiti quantitativi imposti sul trasferimento di denaro contante. Ulteriori accertamenti saranno svolti al fine di rilevare eventuali irregolarità anche sul piano fiscale.