MACERATA - Un giovane avrebbe ricevuto la richiesta di pagare 200 euro perché non venissero pubblicate le immagini di una videochiamata dal contenuto esplicito. Rinviato a giudizio un 57enne

Ricatto a luci rosse, 57enne rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Macerata. Tutto sarebbe cominciato quando un ragazzo di 27 anni, residente a Macerata, aveva conosciuto una donna su di un sito di incontri. In seguito il giovane aveva ricevuto una richiesta di denaro, per l’accusa da parte del 57enne Antonio Iadanza, residente a Barberino Tavernelle. L’uomo avrebbe chiesto il pagamento di 200 euro al 27enne dietro la minaccia di pubblicare le immagini e il video dal contenuto sessualmente esplicito realizzato, senza il consenso del giovane, nel corso di una video chiamata con la donna conosciuta sul sito di incontri. Una complice del 57enne, secondo l’accusa, la cui identità è rimasta sconosciuta. I fatti contestati risalgono al primo gennaio del 2021. Il giovane non aveva accettato di pagare e aveva denunciato i fatti. Oggi il gup Claudio Bonifazi ha rinviato a giudizio il 57enne, difeso dall’avvocato Giacomo Luddi. Il processo si aprirà il 2 febbraio del 2024 al tribunale di Macerata. Il 27enne si è costituito parte civile al processo, assistito dall’avvocato Renato Coltorti.

(Gian. Gin.)