«Un palasport modernissimo

per tutte le nostre squadre»

RECANATI - La struttura ha riaperto oggi con la presentazione della squadra di pallacanestro. Il sindaco Bravi: «Darà ancora più lustro e notorietà alla nostra città»

9 Ottobre 2022 - Ore 17:15 - caricamento letture

Riapre il nuovo Palasport Cingolani Pierini. Oggi pomeriggio il pubblico ha potuto assistere alla presentazione della Pallacanestro Recanati 2022/2023 e riabbracciare la società leopardiana nel rinnovato impianto di via Fratelli Farina.

«Finalmente la nostra città si riappropria del palasport – ha detto il sindaco Antonio Bravi – oggi possiamo festeggiare con grande soddisfazione la prima riapertura del nostro nuovo impianto modernissimo, completamente rinnovato che offre nuovi ampi spazi polifunzionali per tutte le nostre squadre sportive in crescita e che potrà ospitare anche l’organizzazione di grandi eventi come concerti e spettacoli. Un luogo educativo e di aggregazione per i giovani, uno stimolo alla crescita sportiva, un vero e proprio orgoglio cittadino che darà ancora più lustro e notorietà a Recanati». Una grande occasione per tifosi e appassionati per vedere il nuovo palasport e conoscere tutti i protagonisti della pallacanestro della prossima stagione: dal minibasket alla prima squadra griffata Svethia, passando per il settore giovanile ed il gruppo impegnato nel campionato di Promozione e per seguire il match di serie C Silver tra Svethia e Falconara.

«Il palasport è oggi una struttura sportiva completamente rinnovata e rigenerata – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Fiordomo – sarà un importante luogo d’incontro e di socializzazione per fare sport, per gli atleti professionisti e per i centinaia di bambini e bambine del basket, della scherma e di altre discipline sportive che potranno svolgere le loro attività nella nuova struttura che offre spazi e servizi di grande livello».

