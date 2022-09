Istruttore direttivo tecnico,

via alla selezione pubblica

SAN SEVERINO - La domanda di ammissione al bando deve essere presentati entro le 14 del 30 settembre

19 Settembre 2022

«Il Comune di San Severino ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per solo colloquio, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e determinato ex art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016 Ordinanza Pnc del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 17 del 14 aprile 2022. La durata della singola assunzione è prevista fino al 31 dicembre 2022 tuttavia gli stessi contratti potranno essere prorogati con la proroga “ex lege” della stessa gestione straordinaria». E’ quanto annuncia in una nota l’ente settempedano.

I candidati dovranno essere in possesso di uno dei titoli di studio sotto elencati: diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura oppure laurea specialistica della classe (DM509/99): 4/S architettura e ingegneria edile, 28/S ingegneria civile oppure laurea magistrale della classe (DM 270/04) LM-4 architettura e ingegneria edile – architettura, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi, LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio o titoli equipollenti da dimostrare a onere del candidato. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, a pena di esclusione, deve essere compilata secondo quanto riportato nel bando e indirizzata al Comune di San Severino, ufficio Protocollo, piazza del Popolo 45, 62027 San Severino Marche con il seguente oggetto: “Selezione pubblica per l’assunzione di num. 1 unità di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e determinato”. La domanda di ammissione alla selezione ed i documenti ad essa allegati devono essere presentati entro le ore 14 del 30 settembre 2022, pena l’ esclusione, in uno dei seguenti modi: tramite consegna diretta all’ufficio del Protocollo del Comune di San Severino (che ne rilascerà ricevuta) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13); a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R.: per il rispetto del termine non farà fede il timbro o la data dell’ufficio postale accettante. Le domande inoltrate con questa modalità dovranno quindi pervenire entro e non oltre la scadenza del prescritto termine. L’inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente; tramite Posta Elettronica Certificata a mezzo utenza personale all’indirizzo: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande inviate da caselle di posta elettronica non certificata. Ogni informazione sul bando può essere richiesta al Servizio Personale (tel. 0733 641296) – martina.galassi@comune.sanseverinomarche.mc.it . Il bando è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di San Severino www.comune.sanseverinomarche.mc.it .

