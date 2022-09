Delfino spiaggiato a Porto Recanati

MARE - La carcassa rinvenuta a Scossicci, attivata la procedura per la rimozione

12 Settembre 2022 - Ore 10:22 - caricamento letture

La carcassa di un delfino è stata rinvenuta nel tardo pomeriggio di ieri sulla spiaggia di Scossicci a Porto Recanati. A trovarla alcuni bagnanti che hanno visto il cetaceo, ormai morto, e avvertito i bagnini i quali hanno subito attivato la Guardia Costiera. La carcassa è rimasta in mare per qualche giorno e le onde l’hanno spinta fino alla spiaggia. Dopo gli accertamenti di rito, la capitaneria ha allertato il Comune, come da prassi in questi casi, e attivato la procedura necessaria: questa mattina una ditta specializzata si occuperà di rimuovere la carcassa.

