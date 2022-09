Avulss Corridonia,

40 anni a fianco dei più fragili

L'ASSOCIAZIONE festeggia la sua quarta decade di attività con un seminario dal titolo "Il bello... c'è!". Appuntamento sabato alle 15,30 a Villa Fermani

Da quarant’anni i loro volontari sono a fianco di malati e persone disabili, in un’infaticabile attività di assistenza sanitaria e sociale. Avulss Corridonia nasceva nel 1982 e sabato 10 settembre la odv, laica e di ispirazione cristiana, festeggia la sua quarta decade di attività con un seminario dal titolo “Il bello… c’è!”. Appuntamento sabato alle 15,30 a Villa Fermani.

Per i festeggiamenti dei 40 anni di attività l’associazione si concentra sul tema del rinnovo delle motivazioni e dell’attenzione, della cura di chi ha bisogno, modi di sentire e agire che appartengono alla dimensione del “Bello”. E “Il Bello… c’è!”, come ci ricorda il titolo della conferenza. La scelta si ispira alle parole del fondatore don Giacomo Luzietti e alla sempre attuale “Carta del Volontario Avulss”, che invita a “inventare e animare continuamente cose nuove” per soddisfare i nuovi bisogni che emergono.

Apre la conferenza del 10 settembre Silvana Marcolini, presidente di Avulss Corridonia. Seguono le voci di Andrea Vesprini, direttore sanitario Inrca e responsabile culturale Avulss Fermo, che si sofferma sulla carta del volontariato Avulss, sulla sua storia e attualità. Suor Lorella Mattioli riflette sul ruolo delle associazioni nella società. Seguono quindi le testimonianze di volontari e ragazzi, ad arricchire l’incontro. Quindi ci sarà la messa e i festeggiamenti si concluderanno con un aperitivo e con la torta.

Avulss Corridonia ha realizzato per l’occasione un libretto con la storia dell’associazione, una raccolta delle motivazioni pensate e scritte dai volontari e tante magnifiche foto che ripercorrono le attività condivise. L’associazione attualmente opera presso diverse strutture del territorio, come la Casa di Riposo, l’Rsa, il Centro Diurno “Il Ciclamino”, il domicilio di persone anziane e malate, nonché il Club del Sorriso, luogo di accoglienza e di animazione per ragazzi disabili e no, creato dagli stessi volontari nel 2005. L’associazione è riuscita a coinvolgere negli anni circa 200 volontari, gli attuali sono 43. Si può diventare uno di loro dopo aver frequentato un corso base per il volontariato socio-sanitario, in programma anche quest’anno e su cui presto verranno diffuse le informazioni. Ad oggi sono 14 i corsi organizzati a tal fine da Avulss Corridonia.

