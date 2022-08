Scuole, gli interventi a Cingoli

in vista del nuovo anno

IL PUNTO dell'amministrazione comunale sui lavori in corso, il sindaco Vittori: «Investiamo molto nel settore e nel benessere dei nostri studenti»

27 Agosto 2022

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, previsto per il prossimo 14 settembre, l’amministrazione comunale, sta predisponendo numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole. Al termine del precedente anno scolastico, gli operai comunali hanno ultimato i lavori di rifacimento integrale del marciapiede esterno del plesso della scuola dell’infanzia di via Sant’Esuperanzio. Previsto il rifacimento integrale della pavimentazione dei locali mensa del plesso della scuola primaria di Cingoli, per una spesa di circa 15mila euro. Procedono le attività per la predisposizione delle macchine per la ventilazione meccanica. Come noto infatti il Comune, dopo aver partecipato al bando regionale lo scorso anno ed essersi aggiudicato un finanziamento di 76mila euro ha avviato le procedure per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di ventilazione meccanica controllata da installare nelle aule.

Proseguono poi gli interventi legati al programma che copre la fascia di età 0-6. Infatti, a partire dal mese di marzo 2020, l’amministrazione comunale ha avviato un percorso di interventi utilizzando sia i fondi ministeriali (già previsti nelle precedenti annualità), sia fondi propri, destinati alle scuole dell’infanzia per allestimento di parchi e giardini e per l’allestimento delle aule, nonché al finanziamento delle spese di gestione. Nel 2020, a causa dell’emergenza pandemica, risorse di bilancio, destinate ad attività ricreative, all’epoca sospese e poi interrotte, sono state ulteriormente destinate all’ammodernamento e alla riqualificazione funzionale ed estetica degli istituti scolastici con la ristrutturazione del parco giochi sempre per la fascia 3-6 anni. Spesa complessiva di circa 25mila euro. Nell’annualità successiva dette risorse sono state destinate all’allestimento dello spazio per la psicomotricità (scuola infanzia di Villa Strada e scuola infanzia di Grottaccia) e alla biblioteca (scuola infanzia di Cingoli).

Si ricorda inoltre il finanziamento da bando Pnrr per la ricostruzione dei locali comunali che ospitano un asilo nido. Oltre agli interventi sopra richiamati, gli uffici stanno procedendo alla ricognizione di tutte le necessità didattiche e non solo, dall’acquisto dei banchi e delle sedie, alla manutenzione ordinaria di infissi, finestre. «Riserviamo la massima attenzione alle esigenze della scuola, investiamo molto nel settore e nel benessere dei nostri studenti, chiamati in questi ultimi anni ad un sacrificio non indifferente, tra distanziamenti, dad e limitazioni – dice il sindaco Michele Vittori – il quale sottolinea anche l’importanza di spazi adeguati, accoglienti e a misura di bambino visto il tempo che quotidianamente i ragazzi trascorrono all’interno delle scuole».

