Miss Gran Prix e Mister Italia,

bellezze in passerella

PIEVE TORINA - L'appuntamento sabato alle 21,15 al Parco Rodari

18 Agosto 2022 - Ore 15:08

Bellezze in passerella sabato, 20 agosto, alle 21,15 al Parco Rodari di Pieve Torina. Tornano infatti sulla scena i partecipanti alla selezione marchigiana di Miss Gran Prix e Mister Italia, ragazze e ragazzi che si contenderanno la fascia della più bella e del più bello per accedere poi alle finali nazionali. «Come sempre atmosfera glamour ed elegante nel suggestivo scenario del Parco Rodari, per un evento che ospitiamo e promuoviamo da più anni e che conclude in modo egregio la stagione estiva di Pieve Torina, particolarmente ricca di iniziative – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – . Bellezze e relax, per una sfilata di moda che, come sempre, saprà attirare l’attenzione del pubblico. Numerose le aspiranti miss così come i mister per una sfida che si annuncia emozionante, e non solo per i concorrenti».

