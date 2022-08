Cade al crossodromo,

17enne portata a Torrette

ESANATOGLIA - La giovane è stata soccorsa con l'eliambulanza. Stava girando in pista quando è avvenuto l'incidente

Incidente al crossodromo di Esanatoglia, ragazza di 17 anni cade con la moto: trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 di questo pomeriggio. La ragazza, della provincia di Padova, stava girando in moto sulla pista per delle prove libere legate ad una gara, quando è caduta a terra. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è intervenuto il 118. Il personale dell’emergenza ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata alcuni minuti dopo vicino alla pista da cross. La giovane pilota è stata caricata sul velivolo e poi trasportata ad Ancona per le cure e gli accertamenti del caso. La 17enne era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.



(Ultimo aggiornamento alle 18,45)

