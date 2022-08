Incendio vicino a un casolare,

le fiamme raggiungono una legnaia

TREIA - E' divampato intorno alle 15. I vigili del fuoco lo hanno spento. Rogo anche in un campo a Villa San Filippo a causa della rottura di un cavo dell'alta tensione

Incendio vicino ad un casolare a Treia, in contrada Carreggiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le fiamme sono divampate intorno alle 15. Alcuni alberi hanno preso fuoco e nell’incendio è stata coinvolta anche una legnaia adiacente al casolare al cui interno era depositato del fieno.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme evitando danni maggiori. In corso alle 15,40 le operazioni di smassamento. La zona interessata dall’incendio si trova nelle vicinanze di una country house, che non è stata interessata dalle fiamme. Da accertare le cause del rogo. Sempre intorno alle 15 un incendio è scoppiato a Montecassiano, in località Villa San Filippo. In quel caso le fiamme sono scoppiate a causa della rottura di un cavo dell’alta tensione. A fuoco un campo. Nelle vicinanze ci sono delle abitazioni che non sono state interessate dall’incendio.

