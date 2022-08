Frontale tra auto e moto,

48enne soccorso dall’eliambulanza

L'INCIDENTE sulla provinciale 361 tra Pioraco e Fiuminata, l'uomo trasportato a Torrette

di Francesca Marsili

Frontale tra un’auto e una moto lungo la provinciale 361, 48enne trasferito a Torrette in eliambulanza. Lo schianto, violentissimo, è avvenuto verso le 12 a Fiuminata, subito dopo il centro abitato di Pioraco, poco prima del bivio per San Cassiano.

Per cause in corso di accertamento, la moto condotta da un uomo originario di Rimini, ma residente a Offagna, che procedeva da Fiuminata verso Pioraco, si è scontrata frontalmente una Toyota Rav4 condotta da un 70enne di Roma che viaggiava insieme al figlio in senso opposto.

In seguito al violento impatto il 48enne è stato disarcionato dalla due ruote e sbalzato a terra a circa dieci metri di distanza, mentre la motocicletta ha finito la sua corsa in un fosso distante dal luogo dell’incidente. Immediato l’intervento degli operatori dell’emergenza che, viste le condizioni del motociclista, apparse subito gravi, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Per i due occupanti dell’auto, soccorsi dal 118, non si è reso necessario il trasferimento il ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri di Camerino che si stanno occupando dei rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

