Schivando i temporali Vallesacco, Borgo, Cassero e Onglavina sono in campo per aggiudicarsi il trofeo della 42esima Disfida del Bracciale di Treia. Il presidente dell'Ente Alessandro Verdicchio ci porta dentro la manifestazione che appassiona i treiesi un anno intero. E i tanti turisti per i dieci giorni estivi in cui all'evento sportivo, che coinvolge l’intera città, si aggiungono le tante iniziative che terminano il 7 agosto con la consegna del trofeo. Concerti, taverne, botteghe artigiane, mostre, arte, folclore e grandi ospiti. Dopo l’avvio con Ornella Muti, sabato 6 agosto arriva il comico Maurizio Battista. https://www.cronachemaceratesi.it/2022/07/28/disfida-del-bracciale-mille-giorni-dopo-madrina-ornella-muti-e-tanti-ospiti/1662882/