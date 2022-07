I pontili aprono le porte

«Il mare è scuola di vita»

CIVITANOVA - Continuano le iniziative dell'associazione Il madiere all’insegna dello slogan “ViviPorto”

Il diporto apre i propri spazi ai visitatori per raccontarsi e raccontare la passione per il mare e la magia del nostro porto. L’iniziativa “I pontili a porte aperte”, che si ripete ogni anno, ha richiamato ieri l’attenzione di curiosi e avventori.

Continuano così le iniziative del Madiere all’insegna dello slogan “ViviPorto”. Dopo il successo della giornata dedicata all’impegno ecologico con la pulizia dell’area portuale e della gara di pesca “Lo sgombro d’oro”, l’associazione dei diportisti civitanovesi ha dato vita ieri a questo evento.

«Le sedi delle associazioni – si legge in una nota degli organizzatori – comunemente conosciute come “i pontili”, non sono solo un “parcheggio” per le barche; sono il luogo dove i sette club nautici che li gestiscono hanno la propria sede e dove svolgono un’intensa attività sociale fatta di sport, di iniziative educative, culturali e ricreative in un clima di amicizia e solidarietà.

Il tutto reso possibile dall’impegno volontario di centinaia di soci che negli ultimi cinquant’anni, senza alcun sostegno pubblico, sono riusciti a trasformare la parte più residuale e pericolosa del nostro porto in un luogo caratteristico, frequentato ed amato dai civitanovesi e non solo. Il porto di Civitanova è il biglietto da visita della città, un luogo dove il mare e la città sono la stessa cosa; un porto dalle tante facce: luogo del lavoro, del divertimento, dello sport; luogo di incontro e di socialità».

Con l’iniziativa ”I pontili a porte aperte” il diporto civitanovese incontra la città per condividere la passione per il mare, i valori della cultura marinara, la socialità che anima il porto.

«In questa giornata – scrivono ancora i promotori – si sono potuti visitare i pontili, conoscere le attività che vi si svolgono, ascoltare storie di vela e di pesca, imparare cose nuove da coloro che considerano il mare non solo un luogo di sport e divertimento ma una vera scuola di vita. A caratterizzare l’evento una mostra di “Lancette in bottiglia” realizzata da Franco Mandolesi esposta al pontile “Rosa dei Venti”, una mostra fotografica organizzata dal pontile “Levante” che ha esposto i suggestivi scatti subacquei di Luca Castignani e la “cozzata” presso il pontile “Medusa”.

A conclusione della giornata, al pontile Marina, un piccolo evento teatrale dei ragazzi della scuola di recitazione “Cecchetti” per raccontare, in dialetto civitanovese, le colorite scene di vita quotidiana che si svolgevano in via “Sciangai”, quello che fu il cuore del quartiere dei pescatori. Appuntamento al prossimo evento “il Palio dei pontili”: una regata velica della classe “Optimist” che si svolgerà all’interno dello specchio acqueo del porto il prossimo 18 agosto in onore del santo patrono San Marone».

