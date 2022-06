Pesca, “Il palio dei pontili”,

all’associazione “Levante”

CIVITANOVA - La gara organizzata da Il Madiere ha visto partecipare le sette associazioni diportistiche della città per aggiudicarsi il trofeo “Lo sgombro d’oro”

Si è svolto ieri a Civitanova il consueto appuntamento annuale del Madiere “Il palio dei pontili”, una gara di pesca in cui le sette associazioni diportistiche della città si sfidano per aggiudicarsi il trofeo “Lo sgombro d’oro”, ciascuna rappresentata da una squadra di tre equipaggi scelti al proprio interno tra i pescasportivi più esperti. Una bella giornata di sole con mare calmo, temperature elevate e la grande abilità dei 21 equipaggi in gara hanno garantito un importante successo alla competizione giunta ormai alla terza edizione. Iniziata alle 5.45 la gara si è conclusa alle 11; in tutto sono state 534 le catture effettuate per un totale di 51 kg di pescato.

«Un bel risultato che premia la grande abilità dei partecipanti – ha dichiarato il presidente Gianni Santori – perché in una giornata così calda e con mare piatto è molto difficile convincere i pesci ad abboccare. Ma il risultato più importante è la gara stessa, una sana competizione sportiva in cui non si confrontano singoli pescatori ma le sette associazioni del diporto civitanovese. Abbiamo voluto coinvolgere in questo modo non solo gli sportivi che hanno partecipato al torneo ma anche i soci che animano i pontili e l’estate civitanovese».

Si è aggiudicato la terza edizione del “Palio dei pontili” ed il trofeo “Lo sgombro d’oro” l’associazione “Levante” con 124 catture dal peso complessivo di Kg 9.8 kg per un totale di 22200 punti; i tre equipaggi che hanno rappresentato l’associazione sono formati da Giovanni Falaschini e Natale Campitelli, Paolo Capozucca e Paolo Marzetti, Ladino Piergentili e Andrea Camerlengo. L’associazione vincitrice ha ricevuto il guidone dell’edizione 2022 ed il trofeo “Lo sgombro d’oro” che potrà detenere fino alla prossima edizione del palio nel 2023 quando sarà di nuovo messo in gioco. Assegnato anche il premio speciale all’equipaggio che ha effettuato la cattura più grande: due abili pescatori, Roberto Bottoni e Daniele Giuliani, hanno messo a segno la cattura di uno splendido esemplare di “tonnetto alletterato” dal peso di oltre 11 kg.

La premiazione è avvenuta nel pomeriggio presso il pontile “La Marina” nel corso di una cerimonia alla presenza di quanti hanno preso parte alla gara, dei soci dei pontili, di sportivi e cittadini che hanno voluto festeggiare i vincitori della competizione con un buon bicchiere di prosecco offerto dal Madiere. «Con la gara di pesca prosegue la stagione 2022 che già guarda alle prossime iniziative che caratterizzano l’estate civitanovese – ha concluso Santori -. Un’altra tappa della tante attività sociali promosse dal diporto civitanovese, testimonianza di una realtà viva che insieme al mondo della pesca professionale costituiscono l’anima del nostro porto e per molti aspetti dell’intera città».

