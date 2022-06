Doppio evento al Madeira:

presentazione di Mattia Bottolo

e “Notte azzurra della Lube”

VOLLEY - Martedì 28 giugno alle 18,30 lo schiacciatore veneto sarà a disposizione della stampa mentre alle 20,15 il centrale Simone Anzani e il libero Fabio Balaso lo raggiungeranno per cenare insieme ai tifosi

24 Giugno 2022 - Ore 13:15 - caricamento letture

Doppio evento a tinte biancorosse della Lube martedì 28 giugno allo chalet ristorante Madeira, sul lungomare sud di Civitanova. Lo schiacciatore veneto Mattia Bottolo sarà a disposizione di stampa e tifosi dalle 18.30. Poi, intorno alle 20.15, prenderà vita la “Notte azzurra della Lube”: il centrale Simone Anzani e il libero Fabio Balaso, compagni nella Nazionale campione d’Europa e nella Lube campione d’Italia, lo raggiungeranno per cenare insieme ai tifosi.

Alla conferenza di apertura tutti i riflettori saranno puntati su Bottolo, il primo degli innesti annunciati nelle scorse settimane dal club. L’ex Kioene Padova, ora nelle Filippine con Anzani e Balaso per la seconda settimana della VNL, ritroverà quindi al Madeira i due compagni. Saranno assenti altri due nazionali azzurri della Lube, l’opposto Ivan Zaytsev, in ritiro al centro di preparazione olimpica acqua acetosa di Roma in vista dei prossimi impegni con l’Italia, e lo schiacciatore Mattia Gottardo, emergente in arrivo da Padova, ora alle prese con il collegiale della selezione azzurra Under 22 in vista degli europei di categoria.

Finita la presentazione, si aprirà la “Notte azzurra della Lube” con i tre campioni d’Europa a tavola tra i tifosi al Madeira. La serata conviviale avrà un prezzo speciale per i supporter della Lube. Per info e prenotazioni rivolgersi a Lube nel Cuore (cellulare 3402831166 – solo pomeriggio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA