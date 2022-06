8 Giugno 2022

ore 11:50

caricamento letture

E' sempre più frequente vedere animali selvatici che si avvicinano alle città ma vedere il lupo che ieri notte passeggiava lungo viale Trieste per le mura di Macerata fa veramente uno strano effetto. L'animale è stato ripreso da un residente della zona mentre si guarda intorno e "sospettoso", una volta che si è reso conto di non essere proprio nel suo habitat, si dà alla fuga. Un comportamento che fa pensare a tutti gli effetti ad un lupo anche se non si può definitivamente escludere che possa essere un cane lupo cecoslovacco tanto più che la luce e la distanza potrebbero ingannare e pare che vi siano degli ibridi tra cane e lupo in circolazione. In questo caso solo la genetica ci può dire la "verità". (Redazione Cm)