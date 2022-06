Morte del capo dell’Ordine di Malta,

la procura dispone l’autopsia

«Perdiamo un uomo di grande bontà»

MACERATA - Fra' Marco Luzzago, luogotenente di Gran Maestro, è stato trovato senza vita ieri a Villa Ciccolini dove stava trascorrendo alcuni giorni in preghiera. L'avvocato Italo D'Angelo, legale delle sorelle e assistente caritativo della delegazione Marche Nord. Sull'accertamento medico legale: «E' stato disposto vista la carica che ricopriva. Abbiamo massima fiducia. Perdiamo un caro amico che aveva la stima del Pontefice». Ci sarà un funerale di Stato a Roma, la data è da fissare

di Gianluca Ginella

Era il massimo esponente dell’Ordine di Malta, in poche parole il capo dell’Ordine, fra’ Marco Luzzago morto ieri a 72 anni a Villa Ciccolini di Sforzacosta. L’Ordine lo aveva scelto nel 2020 con la carica di luogotenente di Gran maestro. In sostanza la differenza con il Gran maestro è che non si tratta di un incarico a vita ma della durata di un anno, rinnovabile.

Questo perché l’Ordine sta rinnovando le norme fondamentali e gli elettori hanno optato per una figura che ricoprisse il vertice per un periodo a termine e non a vita come accade per un Gran Maestro (ce ne sono stati 80 nella millenaria storia dell’Ordine, il primo fu eletto intorno al 1040). La carica di Luzzago nel 2021 era stata rinnovava da Papa Francesco. Luzzago è stato trovato morto ieri dopo che la custode di Villa Ciccolini, non vedendolo, aveva dato l’allarme.

La procura ha deciso di disporre una autopsia. Questo non perché siano state riscontrate circostanze anomale ma in relazione dell’importante carica rivestita (il funerale di Luzzago sarà un funerale di Stato). L’autopsia è stata affidata al medico legale Roberto Scendoni e si svolgerà domani mattina all’obitorio di Macerata. Una volta che ci sarà il nullaosta alla sepoltura il feretro sarà portato a Roma dove, fa sapere l’ufficio stampa dell’Ordine di Malta, il funerale dovrebbe svolgersi la prossima settimana, probabilmente nella Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio. «Giusto che venga fatta l’autopsia – dice l’avvocato Italo D’Angelo, assistente caritativo della delegazione Marche Nord dell’Ordine di Malta, che in questo momento sostituisce il delegato, Francesco Costa, e che è anche il legale delle sorelle di fra’ Luzzago, Elena e Rachele -. Siamo sulla stessa linea del procuratore Claudio Rastrelli, esprimiamo tutta la nostra gratitudine alla procura in cui abbiamo piena fiducia. Devo inoltre dire che il personale che ha operato, Squadra mobile, la Scientifica, lo ha fatto con professionalità, cura e con l’attenzione che fra’ Marco meritava».

D’Angelo aggiunge che la morte di Luzzago «è per noi un grande dolore, perché perdiamo il capo dell’ordine e un caro amico. Era un uomo oltre che di grande fede anche di grande bontà, umilissimo, gli volevano bene tutti. Lascia un grande vuoto nell’Ordine, era molto stimato da sua Santità che gli aveva rinnovato la nomina». Fra’ Luzzago è morto a Villa Ciccolini, si trovava lì per trascorrere qualche giorno in vacanza e in preghiera. Originario di Brescia e parente di Papa Paolo Vi, è entrato nell’Ordine di Malta nel 1975 nel Gran Priorato di Lombardia e Venezia e ha emesso i voti religiosi solenni nel 2003. Dal 2010 ha dedicato completamente la sua vita all’Ordine di Malta trasferendosi nelle Marche per curare una delle Commende dell’Ordine. Nel 2011 è diventato commendatore di Giustizia nel Gran priorato di Roma e ha ricoperto la carica di delegato delle Marche Nord e responsabile della biblioteca. Dal 2017 è consigliere dell’Associazione italiana dell’Ordine di Malta. Poi nel 2020 l’elezione a luogotenente di Gran Maestro.

Da Roma l’ufficio stampa dell’Ordine fa sapere che sarà un funerale di Stato quello di fra’ Luzzago, a cui parteciperanno tutte le autorità dell’Ordine, e saranno invitate le autorità italiane e del Vaticano, gli ambasciatori dei Paesi con cui l’Ordine intrattiene relazioni diplomatiche. Per la data del funerale a Roma sono in attesa che sia svolta l’autopsia e poi venga dato il nullaosta alla sepoltura.



