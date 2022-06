Rapina di 5mila euro al bar,

assolti i due imputati

POLLENZA - Il colpo era stato messo a segno nel febbraio 2016. Oggi la sentenza al tribunale di Macerata

Rapina al bar Vincotto di Pollenza, assolti entrambi gli imputati. Sotto accusa, al processo che si è svolto al tribunale di Macerata, il 39enne Gaetano Minieri, originario di Napoli, residente a Macerata, e il 27enne ucraino Andriy Grynchyshyn, residente a Macerata. Secondo l’accusa i due uomini sarebbero entrati, il 26 febbraio del 2016, al bar Vincotto di Pollenza. All’interno del locale, Minieri, dice l’accusa, avrebbe minacciato con una pistola la barista e un cliente. Il colpo aveva fruttato 5mila euro. Al processo non sono emersi elementi che potessero indicare i due imputati quali responsabili della rapina. Il pm Vincenzo Carusi ha quindi chiesto l’assoluzione, per mancanza di prove. I difensori degli imputati, gli avvocati Alessandro Marcolini (per Grynchyshyn) e Giuseppe Cutrona (per Minieri) volevano però una assoluzione con formula piena. Il Tribunale ha assolto entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.

