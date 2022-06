Due cugine “socie” sostenibili

«Vendiamo uno stile di vita più lento

nel rispetto dell’ambiente e con gentilezza»

MACERATA - Taglio del nastro per il nuovo negozio di via Roma. Silvia Verdenelli e Valentina Del Bianco, le giovani titolari, presentano i loro prodotti e la filosofia alla base delle loro scelte

Rispetto, gentilezza, etica: sono i valori che hanno spinto due giovani cugine di Macerata, Silvia Verdenelli e Valentina Del Bianco, ad aprire “L’eco gentile” , negozio sostenibile che propone ai suoi futuri clienti e alle sue future clienti soluzioni più sostenibili ed etiche di prodotti usati nel proprio quotidiano.

«Io venivo dal settore della cosmetica – racconta Silvia – Valentina invece moda. Sono settori in cui si lavora tantissimo, ma spesso si è sottopagati. Abbiamo quindi pensato di aprire un negozio che rispettasse uno stile di vita più lento, più rispettoso dell’ambiente, della gentilezza, dell’etica e del lavoro. Tutto ciò che nel nostro precedente lavoro non abbiamo trovato».

Il negozio si trova in via Roma, di fronte all’ingresso dell’Hotel I Colli e propone cosmetici, prodotti per la casa e per la pulizia, prodotti tessili anche di uso quotidiano come dischetti struccanti e panni struccanti, coppette mestruali, prodotti per igiene orale, prodotti per la pulizia, tutti in formato solido quindi senza packaging. «Tutti i prodotti – continua Silvia – sono vegani, non vengono testati sugli animali e sono naturali negli ingredienti. Abbiamo anche una linea da uomo e cosmetici specifici per bambini e neonati. Abbiamo puntato su una ricerca anche delle materie prime. La nostra idea è quella di un prodotto naturale che sia stato realizzato nel rispetto e nella tutela di persone e animali».

Ieri pomeriggio il taglio del nastro alla presenza di amici e dei primi clienti attenti alla sostenibilità. «Il nostro è un negozio sempre in continuo sviluppo – promettono Silvia e Valentina- e apprendimento su tutte le tematiche relative alla sostenibilità. Desideriamo che i nostri concittadini trovino al suo interno non solo un luogo dove poter comprare coscientemente ciò di cui hanno bisogno, ma anche un luogo sereno ed accogliente dove poter trascorrere del tempo di qualità».

