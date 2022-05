Laboratorio di cucina

per i ragazzi disabili

di “Ci sono anch’io”

MACERATA - L'assessore e vice sindaco Francesca D'Alessandro: «L’attività ludico-ricreativa proposta è nata con l’obiettivo di favorire processi di autostima. Si tratta di un’esperienza accolta con favore ed entusiasmo da tutti»

Acquisire nuove risorse e competenze, lavorare sulla manualità e mettere in moto la fantasia realizzando con le proprie mani qualcosa di buono e concreto per se stessi e per gli altri. Questo hanno fatto i giovani con disabilità del centro “Ci sono anch’io” organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Macerata guidato dal vice sindaco e assessore Francesca D’Alessandro.

Per loro, infatti, sono stati organizzati tre laboratori all’interno delle cucine della scuola Fratelli Cervi dove, insieme ai cuochi comunali, i giovani hanno letteralmente messo le mani in pasta e realizzato biscotti, crostatine e altri dolciumi. Il tutto reso possibile grazie alla collaborazione del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo dante Alighieri Milco Calzetti.

«Macerata una città sempre più inclusiva – interviene l’assessore Francesca D’Alessandro – e il Centro “Ci sono anche io” che è stato aperto con l’obiettivo di rispondere concretamente al bisogno espresso dalle famiglie di poter usufruire di un luogo educativo per i loro figli, ne è la riprova. Forniamo ai ragazzi un ambiente creativo, sereno e propositivo per la gestione del tempo libero durante il quale, grazie alle attività proposte dagli educatori che operano in collaborazione con la società Eagiovani, apprendono e sviluppano competenze e abilità comunicative, relazionali e di autonomia. E l’attività ludico-ricreativa proposta con la cucina è nata proprio con l’obiettivo di favorire processi di autostima. Si tratta di un’esperienza accolta con favore ed entusiasmo da tutti».

