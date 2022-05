Sette milioni per le nuove medie

MATELICA - Il ministero ha comunicato che il Comune ha ottenuto il finanziamento per demolire e ricostruire il plesso

Sette milioni di euro per demolire e ricostruire la scuola media di Matelica: altra buona notizia dal ministero dell’istruzione per l’amministrazione comunale matelicese, dopo l’annuncio nei giorni scorsi dei fondi disponibili per la ricostruzione della scuola materna di via Bellini.

Il quadro è completo con la ricostruzione della primaria Mario Lodi, oggi provvisoriamente occupata dagli uffici comunali. Ad annunciarlo l’assessore comunale ai lavori pubblici Rosanna Procaccini: «Dopo la bellissima notizia del finanziamento che il comune di Matelica ha ottenuto dal ministero dell’Istruzione per la realizzazione della nuova scuola materna Bellini, si è appreso direttamente dal sito del medesimo ministero, che il Comune ha ottenuto un altro finanziamento per l’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media Enrico Mattei, per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro». Rosanna Procaccini ha voluto ringraziare personalmente tutto il personale comunale che si è impegnato per ottenere il risultato: «La notizia rende questa amministrazione orgogliosa del bellissimo risultato ottenuto grazie all’impegno assunto dai dipendenti dell’ufficio tecnico, che si sono impegnati nel redigere studi di fattibilità o nel coadiuvare i professionisti esterni incaricati delle progettazioni successive, lavoro rivelatosi necessario e determinante per poter partecipare a tutti i bandi pubblicati sia dal ministero dell’Istruzione che dalla Regione Marche, riuscendo ad ottenere i necessari fondi per la realizzazione delle nuove scuole. Il risultato è comunque frutto dell’impegno politico portato avanti dall’amministrazione e dall’assessore ai lavori pubblici, per raggiungere l’obiettivo di rinnovare il patrimonio scolastico della città e dei ragazzi matelicesi».

