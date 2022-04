Il direttore del mattatoio

è andato in pensione

MACERATA - Gianni Cammertoni ha anche ricoperto l’incarico di dirigente del Servizio di igiene degli alimenti di origine animale

19 Aprile 2022 - Ore 10:48 - caricamento letture

di Ugo Bellesi

La Pasqua ha portato il pensionamento per Gianni Cammertoni, personaggio non certo secondario della sanità maceratese avendo ricoperto per tanti anni l’incarico di dirigente del Servizio di igiene degli alimenti di origine animale. Laureatosi nel 1980 all’Università di Perugia in medicina veterinaria si è specializzato in “ispezione degli alimenti di origine animale” e ha frequentato corsi di specializzazione sui prodotti della pesca, sulla gestione dei servizi di sanità pubblica veterinaria, sulla sicurezza alimentare, sulla tutela dei prodotti tipici locali, sugli additivi nell’alimentazione animale, su tecnica e controllo di prodotti alimentari, sulle emergenze alimentari e sicurezza dei consumatori, sulle emergenze veterinarie, sui regolamenti europei sulla sicurezza alimentare, partecipando anche ad un master sulla sanità pubblica veterinaria.

La volontà di frequentare anche corsi di aggiornamento professionale lo ha portato a girare per mezza Italia partecipando ad eventi formativi organizzati a Sacile, Asti, Grado, Padova, Cuneo, Catanzaro, Orvieto, Ancona, Padova, Camerino, Perugia, Bari, Modena, Senigallia, Rovigo, Bologna, Pescara, Castel San Pietro, Maiori.

Questa preparazione specifica gli ha consentito di svolgere il compito di direttore del mattatoio di Villa Potenza a Macerata in anni veramente difficilissimi. Questa struttura infatti, costata nove miliardi, venne realizzata nel 1996 dal Comune di Macerata (col 67% delle quote), dalla Provincia e da altri 9 Comuni (con quote minori). Venne gestita dal Cemaco (Centro macellazione comprensoriale) per essere poi ceduta nel 2005 alla gestione in affitto del Cozoma (Consorzio zootecnico maceratese) di cui è presidente Dino Carnevali. Sono stati anni difficilissimi perché in pratica gli incassi con garantivano le spese e l’indebitamento era sempre più gravoso. Fortunatamente tutto intorno il mattatoio possedeva delle aree molto appetibili. Ed infatti la loro cessione ha garantito la sopravvivenza della struttura e ha anche favorito la realizzazione del Centro fiere di Villa Potenza.

Adesso quindi è giunto il momento del pensionamento del dottor Cammertoni ma mentre qualcuno è convinto che passerà le giornate a giocare a carte o a bocce con altri amici pensionati, chi lo conosce bene giura che un personaggio come lui, con il suo carattere, non riuscirà mai a stare senza far nulla. D’altra parte è persona in piena salute e un veterinario con le sue competenze non va lasciato senza far nulla. Infatti nella vita non si è occupato soltanto del mattatoio ma ha fatto esperienze anche in altri campi visto che è stato segretario del sindacato Siv e Mp, delegato provinciale Enpav e segretario dell’Ordine provinciale dei veterinari. Ha tenuto corsi di “igiene degli alimenti” nonchè di “igiene e legislazione alimentare” alla Confcommercio di Macerata, di “tirocinio pratico” agli studenti di Medicina veterinaria dell’Università di Camerino, “di formazione al personale addetto al trasporto e custodia di animali” alla Confartigianato, e ha rappresentato i veterinari alla scuola di specializzazione in “ispezione degli alimenti di origine animale” all’Università di Perugia.

Va infine ricordato che negli anni egli si è creato grandi amicizie, ma, come era inevitabile, ha avuto anche grandi “scontri” che spesso però finivano a tavola in quanto, essendo un buongustaio conosce i luoghi giusti in cui si mangia bene. Va sottolineato ancora che egli è stato particolarmente severo quando era in servizio, pretendendo sempre il rispetto delle regole, ma si sentiva anche al servizio dell’utenza per cui non rinunciava mai a spiegare i “lacci e lacciuoli” imposti dalla legge, indicando la strada giusta per non incappare più negli stessi errori.

