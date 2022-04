La compagnia “Il giullare”

vince il premio “Giovanni Soldini”

TEATRO - Si è conclusa la rassegna promossa da "Gli smisurati"

15 Aprile 2022 - Ore 14:29 - caricamento letture

Un’edizione davvero “Fuori Misura” quella 2022 che si è conclusa al Teatro Comunale di Treia e che ha visto l’assegnazione del premio “Giovanni Soldini” alla compagnia “Il giullare” di Trani. Tre gli appuntamenti della rassegna teatrale itinerante dedicata alle compagnie aventi tra i loro attori persone con disabilità e inaugurata dall’appuntamento al Politeama di Tolentino (con lo spettacolo “Io sono qui” del Magnifico Teatrino Errante di Bologna) e proseguito poi a Pollenza (protagonista la Compagnia Teatrale “Il giullare” di Trani con “Io – La Rinascita”), prima della sera finale nella Città del Bracciale (“I cinque malfatti” del gruppo “I diversamente in danza” di Verona).

Coinvolta ogni volta una platea attenta e appassionata, composta da numerosissime persone accorse a gremire la cornice offerta dai teatri ospitanti: «La nostra emozione è stata palpabile per tutta la manifestazione – scrive la compagnia organizzatrice, “Gli Smisurati” di Treia -, desideravamo fortemente riportare in moto questo prezioso evento, dopo lo stop dovuto alle ben note cause legate alla pandemia, per riportare al centro la persona, dedicandoci un tempo di bellezza, di diversità, di unicità, di esclusività, di vita. Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di condividere questa edizione con compagnie, persone e artisti eccezionali che attraverso l’arte hanno saputo donare la loro parte più straordinaria: sé stessi». Gli “Smisurati” danno così l’appuntamento al prossimo anno con alcuni ringraziamenti: «In primis alle Amministrazioni per averci sostenuto in questo nostro progetto, così come all’Ipseoa di Cingoli per la minuziosa e professionale attenzione nell’accoglienza e al Comitato di Santa Maria in Selva capace di rendere concreti i nostri sogni. Non solo, il nostro “grazie” va a tutte le persone coinvolte direttamente e indirettamente in questo evento, perché senza il partecipato e fattivo contributo dei singoli tutto questo non sarebbe stato ancora una volta possibile».

Ecco i premi assegnati

Premio gradimento del Pubblico – “Io – La Rinascita” Compagnia Teatrale “Il Giullare” di Trani;

Premio miglior allestimento e regia – “I Cinque Malfatti” della compagnia “Diversamente in Danza” di Verona;

Premio miglior attore – Christian Barbieri della Compagnia “Magnifico Teatrino Errante” di Bologna;

Premio “Fuori misura – premio Giovanni Soldini” – “Io – La Rinascita” Compagnia Teatrale “Il Giullare” di Trani.

(Foto di Franco Tomassini e associazione “I sovraesposti”)

