TURISMO - Elena Leonardi, consigliere regionale di FdI: «C’è molto fermento nel Maceratese. Tanti i progetti che stanno prendendo corpo e si stanno rafforzando»

«La provincia di Macerata è stata fra le assolute protagoniste della Bit di Milano. Fra valorizzazione della cultura, dell’ambiente, del paesaggio, la destagionalizzazione turistica, il rilancio delle aree interne e delle zone terremotate, abbiamo tutte le carte in regola per caratterizzarci come un territorio unico e variegato, capace di essere da traino per le intere Marche». Questo il commento del consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Elena Leonardi, nonché presidente della IV Commissione consiliare Permanente Sanità, che ha partecipato a molti eventi organizzati dalla Regione nell’ambito della manifestazione fieristica del turismo chiusasi ieri a Milano. «C’è molto fermento nel Maceratese, che si sta caratterizzando come una provincia vivace e viva. Tanti i progetti che stanno prendendo corpo e si stanno rafforzando. A partire dalla Marca Maceratese che vede la sinergia di 55 comuni, dall’entroterra alla costa, Macerata comune capofila con il suo gioiello dello Sferisterio, che vogliono caratterizzarsi come un soggetto unico nell’ambito della promozione turistica nazionale e internazionale. In questo ambito, con il progetto per la valorizzazione di Villa Bonaccorsi di Potenza Picena, nato dalla convenzione Stato-Regione, l’attrattività della Provincia di Macerata avrà un ulteriore salto di qualità. Anche Porto Recanati sta puntando sulla destagionalizzazione andando a intercettare segmenti turistici non considerati da tempo, vale a dire il turismo sportivo grazie alla Gran Fondo Nibali e ad altre manifestazioni e iniziative legata al mondo dell’outdoor. Complimenti, ancora, a San Ginesio, già tra i Borghi più Belli d’Italia e Paese Bandiera Arancione, che è l’unico comune in Italia a fregiarsi del prestigioso riconoscimento “Best tourism villages”, riconoscimento assegnatogli durante l’assemblea generale dell’organizzazione mondiale del turismo, dall’agenzia specializzata delle nazioni unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo responsabile e sostenibile a livello internazionale. Infine, credo molto nel protocollo d’intesa, presentato dall’assessore Guido Castelli, che riguarda i comuni di Fiastra, Bolognola, Castelsantangelo, Ussita, Sarnano, Montemonaco, Montegallo e Montefortino, con il quale si individua una serie di obiettivi strategici tra cui la de-stagionalizzazione turistica del comprensorio, la riqualificazione e caratterizzazione dell’offerta outdoor legata alla natura come valore ambientale, culturale ed economico-sociale, promuovendosi sul mercato nazionale ed internazionale con un’offerta ben definita ed articolata in target diversi. Senza dimenticare – conclude Elena Leonardi – che grazie al protocollo si potrà implementare una progettualità condivisa in grado di accedere alle diverse tipologie di fondi disponibili: dall’azione di ricostruzione pubblica del Pnc Sisma, al Pnrr nazionale, fino alla programmazione 2021-2027 europea e regionale, ma anche mediante interventi integrati con partenariati pubblici e privati».

