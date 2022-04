La mostra di “Pacì” Sciapichetti,

esposizione di pitture e sculture

SAN SEVERINO - La personale nella chiesa della Misericordia, ingresso gratuito, rimarrà aperta per tutto il mese di aprile

8 Aprile 2022 - Ore 14:05

Inaugurata, nella chiesa della Misericordia, in piazza a San Severino, la mostra dell’eclettico artista Pacifico Sciapichetti, in arte Pacì, che torna nella “sua” San Severino per una personale che ripercorre il proprio percorso artistico: dagli anni del liceo artistico al periodo formativo in Accademia, fino alla maturità, dove ha affiancato alla scultura opere pittoriche di stili diversi.

Pacifico Sciapichetti è stato insegnante di Educazione artistica in Trentino ed è in pensione dal giugno 2012. Al taglio del nastro ha presenziato il sindaco Rosa Piermattei; al suo fianco il già assessore regionale Angelo Sciapichetti, cugino di Pacifico e suo primo estimatore. La cerimonia d’apertura è stata accompagnata dalla bellissima voce del soprano Francesca Bortoli che ha interpretato due brani molto intimi nati dal genio musicale di Ennio Morricone. L’esposizione di pitture e sculture di “Pacì” rimarrà aperta al pubblico (gratuitamente) per tutto il mese di aprile (orario: 9-12, 16-20).

