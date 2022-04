Alla scoperta

della campagna camerte

UMANA DIMORA organizza per domani una escursione ad anello da Renacavata per una lunghezza di 7 chilometri. Ritrovo alle 8 a Piediripa

di Leonardo Luchetti

Alla scoperta della campagna camerte accompagnati dall’Umana Dimora-Marche. Sabato 9 aprile si svolgerà l’escursione della campagna camerte, organizzata dall’associazione L’Umana Dimora-Marche, della quale fa parte Primo Mancini, uomo dai mille interessi e dalle mille passioni, ama aiutare e far scoprire cose nuove alle persone.

Cos’è e di cosa si occupa L’Umana Dimora?

«L’Umana Dimora è un’associazione ambientalista riconosciuta dal ministero dell’ambiente ed attiva in Italia, grazie a delle sedi locali in diverse regioni; è stata fondata nel 1988 dal dottor Raffaele Tiscar, e da allora lavora nei campi della scuola, noi di Umana Dimora Marche lo abbiamo fatto anche con molte scuole maceratesi, si adopera per corsi di aggiornamento per insegnanti e nella conoscenza del territorio, nello specifico noi ci dedichiamo in gran parte alla conoscenza di località molto vicine ma per molti sconosciute, località ambientalistiche e con scarse pressioni antropiche, che abbiano una notevole biodiversità nel caso dell’escursione a Camerino abbiamo la possibilità di scorgere tutti i Sibillini, fino alla costa adriatica».

Come avverrà quest’escursione?

«Quest’escursione si svolgerà con un percorso ad anello nella campagna a partire dal monastero di Renacavata facendo tappa in altre località e ritornando sul punto di partenza, il tutto con 7 km di percorso circa, la quota di adesione è 5 euro, in parte è per l’organizzazione della iniziativa, mentre la restante parte viene utilizzata per sostenere delle iniziative che ci vengono proposte, ad esempio la settimana prossima l’associazione ha dato la propria piena disponibilità al Comune di Castelraimondo nella messa a dimora delle piante per i nati degli anni 2020 e 2021».

