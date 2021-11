Arm, femminile sovrana in Coppa

Bene under 15 e minirugby

MACERATA - Le ragazze fanno il loro compito e vincono agevolmente entrambe le sfide contro Teramo e Falconara. I ragazzi di coach Acciarresi, insieme alla formazione di Jesi, trionfano contro i pari età di Fano e Falconara. I piccoli fanno festa a San Benedetto

3 Novembre 2021 - Ore 09:42 - caricamento letture

Il progetto tutor di Fir con Rugby Jesi 70 continua a dare soddisfazione ai ragazzi di coach Acciarresi che vincono anche in questa domenica contro i pari età di Fano e Falconara. «Le due società stanno lavorando molto bene insieme – afferma il patron del Banca Macerata Rugby Rolando Mozzoni – ed il risultato si è visto in campo con due belle vittorie. Tutti i nostri ragazzi hanno ben figurato segnando inoltre diverse mete con Mozzoni, Caselli, Parnoffo e Gaglione».

La domenica pre halloween era anche la domenica di debutto della femminile in Coppa Italia. Le padrone di casa ospitavano il Teramo e il Falconara, assente il Fano. Grande emozione in settimana nell’apprendere la notizia che a breve si unirà una quinta squadra alla competizione, che porta il nome di Belve Neroverdi, ex squadra tutor di serie A delle maceratesi che non sono riuscite a rientrare nel massimo campionato. «Abbiamo passato tre anni fantastici con loro. Trovarsi contro in una competizione minore lascia un po’ l’amaro in bocca ma non mancheranno sicuramente le emozioni e un rugby sicuramente di livello», le parole del Rsc Emanuele Panunti. Infatti, ora le aquilane sono tutorate con Roma Capitolina, mentre le ragazze del Banca Macerata Rugby con Frascati Union e sono avversarie già in serie A. La domenica non lascia tante sorprese ai pronostici e il campo parla chiaro. Macerata fa il suo e vince agevolmente entrambe le sfide chiudendo con solo una meta subita a fronte delle innumerevoli fatte alle dirette avversarie. Incisive e determinate, le ragazze in maglia giallonera non danno modo di giocare e premono da subito l’acceleratore. Le avversarie provano a resistere ma il gap tecnico e l’esperienza della squadra indirizzano già dalla prima azione l’inerzia del torneo a senso unico. Da segnalare la presenza di nuove ragazze nelle file sia del Falconara che del Teramo che con coraggio hanno affrontato la competizione e lasciano ben sperare in un miglioramento di tutto il movimento regionale.

Il lunedì festivo infine propone una splendida giornata di rugby per la squadra mini a San Benedetto. Nonostante le presenze ridotte a causa della festività, i piccoli delle categorie Under 7, 9 e 11 danno tutto in campo e si vede sia il bel gioco che ovviamente il divertimento. Tante le mete per tutti e il risultato non può che rendere soddisfatti allenatori e genitori, fieri dei propri piccoli guerrieri. «Sarebbe bello poter ospitare anche noi, come quasi tutte le società delle Marche, questi meravigliosi eventi soprattutto per le fasce più piccole – conclude la società -. Purtroppo la nuova struttura per Macerata resta ancora un sogno lontano e, in attesa di movimenti della governance della città e finché le disposizioni anti covid non ce lo permettono, continuiamo ad essere spettatori e ad onorare tutte le altre manifestazioni a disposizione».

