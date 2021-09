Il colonnello Grasso

CAMERINO - Il comandante del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale delle Marche lascia il reparto di Ancona per assumere la guida del reparto operativo dei Carabinieri di Teramo

Visita in Comune col sindaco Sandro Sborgia, questa mattina, da parte del Tenente Colonnello dei Carabinieri Carmelo Grasso comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale delle Marche. Lascia, infatti, il Reparto di Ancona per assumere il prestigioso incarico di Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Teramo. «Al Colonnello Carmelo Grasso e agli uomini da lui diretti, la città di Camerino deve il recupero delle tante opere d’arte portate in salvo in seguito al sisma del 2016 grazie a un meticoloso e lungo lavoro di recupero effettuato anche con l’aiuto del Corpo dei vigili del fuoco – si legge in una nota dell’Ente -. Tra le più importanti opere d’arte poste in salvo non possiamo non ricordare: la Pala d’altare del Tiepolo già conservata nella Chiesa di San Filippo Neri e l’icona di Santa Maria in Via, entrambe oggi ammirabili grazie all’aiuto e alla collaborazione del rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari che ha offerto le sale di Palazzo Castelli ove è allestita la mostra di Opere d’Arte “Camerino fuori le mura”. In seguito al sisma del 2016 la collaborazione tra il Nucleo guidato dal Ten. Col. Grasso e l’Unità di Crisi e Coordinamento Regionale (Uccr) delle Marche ha portato al recupero e conservazione di oltre 7mila opere conservate in chiese e locali della Curia, danneggiati dal terremoto». «Al Tenente Colonnello Carmelo Grasso – ha detto il sindaco Sandro Sborgia – al quale sono legato da profondi sentimenti di stima, colleganza e amicizia, rivolgo a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città i più sentiti e calorosi ringraziamenti per la generosità, la delicatezza, la sensibilità e la profonda umanità con le quali ha svolto la sua missione in territorio camerte e marchigiano. Auguriamo al Colonnello Carmelo Grasso più importanti successi personali e professionali nella certezza che il legame instaurato con la nostra comunità rimarrà saldo e duraturo nel tempo».

