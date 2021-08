Gran galà della moda:

San Severino accoglierà

le eccellenze del territorio

SFILATA - Sabato 21 agosto alle 21,30 piazza del Popolo sarà la location dell'evento, ingresso gratuito. Ospite speciale Andrea Agresti della trasmissione Le Iene

Ospiti di calibro nazionale, volti noti del mondo dello spettacolo, marchi celebri nell’ambito della moda e la suggestione di piazza del Popolo di San Severino per dar lustro alle migliori aziende del settore artigiano, che metteranno in mostra le proprie eccellenze. Questo e altro ancora è il Gran galà della moda, l’evento di punta della moda per l’estate marchigiana che si terrà nella città settempedana il 21 agosto, dalle 21.30 (ingresso libero). Nato come sfilata per le aziende locali, giunto alla sua seconda edizione, il Gran galà della moda è già un grande appuntamento, capace di muovere nomi importanti e aziende leader dell’artigianato. Diventando così un punto di riferimento per la moda nel centro Italia e un’ambita vetrina per il Made in Marche. Nel corso della serata, scenderanno in passerella aziende di produzione d’eccellenza del territorio, con particolare riferimento ai soggetti che lavorano con la moda del Made in Marche e ne favoriscono la diffusione, assieme alle aziende leader nella moda che presenteranno capi e accessori delle singole maestrie. Produzioni rigorosamente ed esclusivamente “fatte in Italia”, da piccoli imprenditori artigiani. La kermesse coniugherà la moda della piccola imprenditoria allo spettacolo e a momenti di intrattenimento. Con la conduzione di Marco Moscatelli e Daniela Gurini e l’esclusiva partecipazione di Andrea Agresti della trasmissione Le Iene, al Gran galà si alterneranno momenti moda esclusivi con le imprese partecipanti e i loro capi e accessori realizzati interamente a mano.

«Il Gran galà è una vetrina prestigiosa per le nostre aziende – le parole di Renzo Leonori, presidente del direttivo territoriale di San Severino – che potranno in questo modo mettere in mostra le proprie eccellenze. La stupenda piazza del Popolo diventerà per una notte una bella passerella a cielo aperto, dove le realtà del settore presenteranno in anteprima le proprie collezioni ad un pubblico attento». «Saranno 22 – aggiunge Paolo Capponi, responsabile interprovinciale del settore moda – le imprese di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo impegnate nel Gran galà, tutte con produzioni 100% Made in Italy. La loro straordinaria bellezza racconta di come le nostre imprese siano capaci di dare ad ogni creazione l’immagine del lusso “concreto”, fatto di qualità e maestria realizzativa». Confartigianato «ringrazia il comune di San Severino e la regione Marche per il patrocinio e il supporto», conclude la nota.

Elenco imprese partecipanti.

Abbigliamento: Dolcevita Studio (Morrovalle), Beach Vibes (Porto San Giorgio), Federica Bellesi (Treia), Joell&Johanna Fernandes (Montegranaro), Sartoria Sammarco (Treia), Marta Jane Alesiani (Ascoli), Newlad (Corridonia), Silvia Serafini (Civitanova), Giovanna Nicolai (Civitanova), Confezioni Zeno (Filottrano), Sartoria Garbuglia (Filottranno) e Ind (Milano).

Cappelli: Complit (Montappone) e Manifattura Fermana (Massa Fermana).

Occhiali: Massimo Annibali (Porto Sant’Elpidio).

Pelletteria: Al Pacino Bags (Morrovalle) e Art Pelle (Corridonia).

Orafi: Giuseppe Verdenelli (Macerata), Elena Baldassarri (Monte San Giusto), Stefano Verdini (Macerata) e Massimo Ripa (San Benedetto del Tronto).

Parrucchieria: Parrucchieria Maryna (Tolentino).

