Musica e risate,

doppio appuntamento

con “RiparTiAmo”

EVENTI - Ideata dall’associazione culturale di Pesaro Opera Sound ed inserito nel macroprogetto MarcheInVita, prevede esibizioni sabato a San Severino e domenica a Treia

6 Agosto 2021 - Ore 13:59 - caricamento letture

Musica e risate, prima a San Severino e poi nella vicina Treia. “RiparTiAmo” Sibillini in Musica ha di nuovo scelto il Maceratese per promuovere il territorio dopo il sisma del 2016, che ancora lascia ferite e disagi.

Ideata dall’associazione culturale di Pesaro Opera Sound ed inserito nel macroprogetto MarcheInVita, l’iniziativa torna domani, sabato, e domenica con due appuntamenti (ingresso libero ma occorrerà prenotarsi) che andranno a concludere l’edizione 2021. Sabato, domani, alle 21.15 tappa a piazza del Popolo a San Severino per il concerto “Insieme”, uno show musicale impreziosito dalle esibizioni del duo Operapop (composto dal tenore Enrico Giovagnoli e dalla soprano Francesca Carli), della cantante Lighea e del comico Stefano Vigilante. Un tris che era già stato protagonista nella primissima edizione di “RiparTiAmo” e viene riproposto proprio in virtù del gran consenso avuto. Per le disposizioni sanitarie e di sicurezza anti-covid, bisogna effettuare la prenotazione telefonando alla Pro Loco di San Severino.

Domenica alle 21.30 a Treia, in piazza della Repubblica, sarà invece ospitata “Treia ridens”, una serata differente e totalmente a base di allegria e sane risate. Un nuovo format messo a punto da Opera Sound che vedrà alternarsi ben quattro comici sul palco: cabarettisti, imitatori e rumoristi come Angelo Carestia, Piero Massimo Macchini, Stefano Vigilante e Alberto Caiazza. Presenterà Maurizio Socci. I biglietti per partecipare sono a disposizione all’ufficio cultura del comune. Entrambi gli eventi sono organizzati da Opera Sound per MarcheInVita, in collaborazione con la Regione, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Amat e patocinati dai comuni di San Severino, Treia, dal’Anci, Fondazione Marche Cultura, Parco Nazionale dei Sibillini, Endas. Come detto, questi due appuntamenti concluderanno l’edizione 2021 che, a giugno, ha vissuto una serata di gala con i fiocchi: centinaia erano stati per l’occasione gli spettatori accorsi a Castelraimondo. «Un’operazione di sensibilizzazione e di rivalutazione culturale pienamente riuscita, adesso si punta a bissarla questo fine settimana», conclude la nota.

