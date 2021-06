Presentazione di Italexit,

Gianluigi Paragone a Civitanova

POLITICA - Il senatore ex M5S sarà nelle Marche il 4 e 5 giugno. Allo chalet Hosvi presenterà sabato il programma politico del nuovo partito

2 Giugno 2021 - Ore 11:44 - caricamento letture

Dopo Antonio Tajani arriva anche Gianluigi Paragone. Settimana di incontri politici di rilevanza nazionale a Civitanova dove è atteso per domani l’arrivo del coordinatore nazionale Antonio Tajani per Forza Italia, mentre sabato, allo chalet Hosvi sul lungomare nord il coordinamento regionale di “Italexit con Paragone” ha organizzato una visita del senatore ex pentastellato, fondatore del partito, nelle Marche per i giorni 4 e 5 giugno. Il giornalista e conduttore televisivo incontrerà imprenditori del territorio, simpatizzanti e tutti coloro che vorranno conoscere il progetto politico di Italexit. Verranno inoltre presentate l’organizzazione territoriale, l’attività svolta finora a livello nazionale e regionale e le prossime iniziative che il partito intende intraprendere in Parlamento e sul territorio. La prima tappa sarà a Jesi il 4 giugno all’Hotel Federico II, a seguire, un incontro con alcuni imprenditori a Montegranaro, presso l’azienda Triride. Alle 18.30 Gianluigi Paragone sarà poi a Senigallia per un comizio in Piazza Roma. Sabato 5 Giugno, Paragone sarà a Civitanova alle ore 11, allo stabilimento balneare Hosvi e incontrerà imprenditori del settore balneare e terrà un’assemblea pubblica sul tema della Direttiva Bolkestein e delle concessioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA