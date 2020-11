A FABRIANO, per volontà della famiglia, sabato pomeriggio sarà officiata una messa di suffragio in suo ricordo nella cattedrale di San Venanzio

Funerali in forma privata per Andrea Merloni, morto lunedì scorso a 53 anni dopo un malore nella sua casa di Milano. La famiglia ha però deciso di organizzare una messa di suffragio in suo ricordo per sabato prossimo, 14 novembre, alle ore 16 nella cattedrale di San Venanzio a Fabriano. Così annuncia il manifesto funebre fatto affiggere nella città della carta dai familiari dell’imprenditore, ultimo presidente della la Indesit Company, nel 2013, prima della vendita alla Whirlpool corporation, colosso statunitense del bianco e degli elettrodomestici. Nell’azienda di famiglia Andrea Merloni aveva lavorato per 19 anni, mentre in precedenza, dopo l’acquisizione del marchio aveva guidato la Benelli Moto dal 1996 al 2004 e dal 2011 al 2013 era stato presidente dell’Istao la business school di Ancona. «La madre Franca, i fratelli Maria Paola, Antonella, Aristide, i cognati Giuseppe e Cristiana, profondamente addolorati e con immensa tristezza annunciano l’improvvisa e prematura scomparsa di Andrea» si legge sull’annuncio funebre accanto al quale spicca il messaggio dei nipoti del 53enne che lo salutano affettuosamente con un semplice «Ciao Zio Andrea».