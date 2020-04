SCADUTO il termine per richiedere il contributo per i ticket. Ci sono 262mila euro a disposizione. Appello alla solidarietà nel fondo creato a doc. Gli organizzatori della Hill run annullano la corsa e invitano ad effettuare un bonifico

Sono 1310 le domande arrivate a Civitanova tramite mail o direttamente protocollate per la richiesta dei buoni alimentari a seguito dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il segretario comunale Sergio Morosi provveduto questa mattina a scrutinare le domande arrivate all’amministrazione comunale per l’assegnazione dei buoni spesa.

Nei giorni scorsi tantissimi si erano messi in fila sotto Palazzo Sforza per presentare direttamente la domanda cartacea sebbene fosse possibile anche inviare la richiesta via mail o via pec. 125 quelle pervenute per posta certificata, 662 via mail (il numero più consistente anche per salvaguardare la dignità degli aventi diritto) e 523 quelle cartacee, per un totale di 1310. Di queste 7 sono però pervenute dopo la scadenza che era fissata alla mezzanotte di oggi. Nel frattempo è partita la distribuzione dei buoni da parte dei servizi sociali. «In questi giorni gli uffici comunali hanno sbrigato una mole di lavoro impressionante rispettando la tempistica dell’emergenza – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica. Il numero delle richieste è purtroppo superiore, anche se non di molto, a quello che avevamo ipotizzato, ma abbiamo cercato di accogliere tutti, tra cui molti stranieri, mettendo il massimo impegno nell’istruire le pratiche nel minor tempo possibile. La situazione è drammatica e saranno necessarie presto altre misure per aiutare le persone in difficoltà con il lavoro, nella speranza che la ripresa delle attività possa avvenire prima possibile, con tutte le precauzioni sanitarie necessarie per garantire la sicurezza delle persone». I fondi concessi al comune di Civitanova infatti ammontano a 262mila euro per contributi che vanno da 150 euro a 350 in caso di famiglie con più di cinque membri. Per cui è evidente che sarà difficile riuscire ad utilizzare solo quel fondo e il comune fa appello alle donazioni solidali con il fondo creato ad hoc e sul quale sono pervenute anche cospicue donazioni, la prima quella della comunità islamica. Tra le associazioni che stanno lavorando a questo scopo anche gli organizzatori della Hill run che per forza di cose per quest’anno sarà costretta ad uno stop. Ma Maurizio Petrini, l’organizzatore ha deciso di rimandare all’edizione 2021 invitando tutti coloro che avrebbero preso parte alla corsa di fare una donazione sul fondo di solidarietà comunale. Tutti coloro che verseranno una quota per sostenere le famiglie civitanovesi saranno riconoscibili nella Hill run 2021 con una maglietta in edizione speciale a ricordo di questo gesto di solidarietà. Sarà sufficiente inviare la ricevuta del bonifico censurando i dati sensibili e l’importo. Chi volesse può devolvere sul conto corrente IBAN IT 56 Y 03111 68874 000000017850 Ubi banca intestato a comune di Civitanova Marche, indicando come causale del versamento Fondo di Solidarietà comune Civitanova Marche – emergenza 2020.