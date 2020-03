ECONOMIA - Simonelli Group di Belforte e Fileni di Cingoli, rispettivamente prima e seconda nella classifica delle migliori imprese marchigiane nella creazione di valore promossa da Fondazione Carisj. iGuzzini Illuminazione, Falc. Nova Vetro, Tormatic, Sanatrix, Sardellini costruzioni e Fapam nelle “Top ten” delle rispettive categorie

Quasi un’impresa marchigiana su tre ha visto crescere nell’ultimo anno il proprio valore finanziario e le imprese della provincia di Macerata che hanno ottenuto tale incremento sono cresciute di valore complessivamente del 4,55%. Un dato superiore alla media regionale (2,6%) ed inferiore solo a quello della provincia di Ancona (6,83). Su tutte svetta la performance di Simonelli Group, l’azienda di Belforte del Chienti, che con un +173% si è classificata prima nella graduatoria regionale tra le imprese con valutazione oltre i cento milioni di euro, ottenendo il riconoscimento di “Best Value Award” istituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta nella sede di Confindustria ad Ancona, sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta da Imprenditore Smart, per conto della Fondazione Carisj, che ha analizzato – sulla base dei bilanci aziendali del 2018, in confronto con il 2017 – la capacità di 6.500 aziende marchigiane di creare valore finanziario, quale sintesi delle due componenti fondamentali della gestione di un’impresa: la redditività e la posizione finanziaria netta. Al primo posto di Simonelli Group segue in classifica un’altra azienda maceratese, la Fileni Alimentare di Cingoli (+102%). Al terzo posto la AEA (Gruppo Loccioni) di Angeli di Rosora (+101%). Nella “top ten” delle imprese con oltre cento milioni di valore finanziario figurano anche iGuzzini Illuminazione di Recanati ed altre aziende leader come Elica, Roger Vivier e Scavolini. Al momento di ritirare il premio, il presidente di Simonelli Group, Nando Ottavi – nel rispondere ad una domanda del giornalista economico Michele Romano, su quale sia il “segreto” di tale successo – ha risposto: «Tanti anni di lavoro e di investimenti nella ricerca condotta con le università marchigiane, che ci hanno permesso di raggiungere livelli massimi di qualità e d’innovazione con i quali abbiamo potuto aprirci al mondo, fino a raggiungere oggi una presenza commerciale in 122 paesi».

Riconoscimento di Best Value Award per la classe di imprese con valutazione tra 50 e 100 milioni di euro è stato assegnato alla Namirial Spa di Senigallia. Tra le prime dieci aziende di questa classifica figurano anche la Falc di Civitanova Marche e Sanatrix Gestioni di Macerata. Nella classe 10-50 milioni di euro di valutazione, oltre al premio conferito alla Xanitalia di Pesaro, sono state segnalate la Nova Vetro di San Severino Marche, Sardellini Costruzioni di Macerata e Tormatic di San Severino.

Infine nella parte alta della classifica per la categoria imprese con valutazione tra 5 e 10 milioni (premiata la Interfoglia di Sassocorvaro), figura la Fapam di Appignano. Nel presentare l’iniziativa, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Alfio Bassotti, ha sottolineato che «il premio assegnato alle aziende che maggiormente si sono distinte nel creare valore è finalizzato a riconoscere ed esaltare l’impegno e la professionalità di tanti lavoratori e imprenditori impegnati nella crescita economica e sociale della collettività marchigiana». Manuela Bora, assessore regionale alle attività produttive, ha aggiunto che «la ricerca condotta da Imprenditore Smart per conto della Fondazione conferma che le Marche sono in grado di esprimere imprenditori capaci di guidare in maniera straordinaria la propria azienda, ponendo in essere scelte consapevoli in materia di governance, di posizionamento strategico, di gestione delle risorse umane e, di conseguenza, di creare valore per sé e per la comunità nella quale operano». Alla cerimonia di consegna dei premi è intervenuto anche Sebastiano Di Diego, amministratore delegato di Network Advisory, cui si deve l’ideazione del progetto Imprenditore Smart, il quale ha evidenziato come la capacità di creare ed incrementare valore finanziario permetta alle imprese di avere la possibilità di godere di marginalità importanti e flussi di cassa ricorrenti per una corretta gestione della struttura finanziaria, in grado di ridurre il rischio d’impresa.

