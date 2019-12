Al Rossini in diretta da Londra Coppélia

CIVITANOVA - Martedì 10 dicembre alle 20.15 il balletto più noto del repertorio del Royal Ballet

Una storia che fonde amore, malizia e bambole meccaniche. Un classico del repertorio del Royal Ballet, coreografato dalla sua fondatrice Ninette de Valoi.

Martedì 10 dicembre, in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra viene proiettato al cinema Rossini di Civitanova Marche Coppélia, la commedia per antonomasia del panorama ballettistico. Rappresentata per la prima volta all’Opéra di Parigi nel 1870, l’opera vedeva la coreografia di Arthur Saint-Léon e le musiche di Léo Delibes.

Martedì cast superbo sul palco del Covent Garden con Marianela Nuñez nei panni della vivace Swanilda, Vadim Muntagirov in quelli dell’amatissimo Franz e Gary Avis nel ruolo del magico Dr Coppélius.

Biglietto unico ridotto a 10 euro, inizio ore 20.15.

Per informazioni è attivo il numero TDiC informa: 351/5715757, dalle 11 alle 23, tutti i giorni ci sarà sempre un operatore a disposizione.