CERIMONIA

Gli 80 anni della fondazione dei vigili del fuoco: celebrazione domani mattina a Camerino all’Auditorium Benedetto XIII in località Le Mosse. L’appuntamento costituirà un momento di incontro, di riflessione e di condivisione di una ricorrenza che, a far data dalla istituzione del Corpo Nazionale, ha visto in prima linea la partecipazione di uomini e donne dei Vigili del fuoco ad eventi calamitosi susseguitisi nel corso dei decenni, tra cui in ultimo il sisma che ha interessato i territori dell’Italia centrale nel corso dell’anno 2016. Per la ricorrenza sono previste una serie di iniziative che avranno luogo già dalla mattina di domani (2 ottobre) e che si protrarranno nel corso della giornata. Tutto il personale dei Vigili del fuoco di Macerata, ed altro personale proveniente da fuori provincia, volontari dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo, saranno impegnati in attività ludiche e didattiche relative alle varie specializzazioni del Corpo. Verrà allestita una mini pompieropoli per gli studenti delle scuole dell’infanzia del comune di Camerino. All’interno dell’Auditoriun verrà allestita una mostra di Elmi storici e una mostra di automezzi in miniatura dei Vigili del Fuoco. A corollario sarà prevista anche una mostra fotografica che illustrerà i vari scenari di intervento che hanno visto protagonista il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco durante gli eventi sismici dell’Italia centrale. All’evento sono state invitate le autorità delle quattro regioni centrali (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), i sindaci dei 150 comuni colpiti dal sisma rientranti nel cratere, e le più alte cariche del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Ci sarà anche la banda musicale del dei Vigili del fuoco, diretta dal maestro Donato di Martile, composta da 45 professori d’orchestra, tutti provenienti dai più famosi conservatori di musica italiani. La banda eseguirà un repertorio musicale spaziando tra brani d’opera, brani di musica napoletana e brani jazz. Presenterà la serata Pino Insegna. Nella mattinata del giorno 3 ottobre verranno premiati i bambini delle scuole primarie e materne che hanno partecipato al progetto “..la terra trema noi no…”. Gli stessi hanno dato vita a dei cortometraggi con i quali hanno raccontato, attraverso i loro occhi, le esperienze vissute durante gli eventi sismici dell’anno 2016 nonché la loro capacità di resilienza.