SERIE D - Esordio con i fiocchi al Polisportivo di Civitanova per la formazione di mister Senigagliesi. Pezzotti pareggia dopo il vantaggio ospite, Mingiano e Niane (autori di una doppietta) i protagonisti della prima vittoria in campionato per i rossoblu

All’insegna del gol anche il secondo match della Sangiustese di mister Senigagliesi, che al debutto casalingo al Polisportivo di Civitanova Marche sfatano il tabù bianco-verde e si impongono per 5-1 sull’Avezzano di Mecomonaco, dopo essere rocambolescamente passata in svantaggio e fallendo ancora una volta un rigore nella ripresa. I rossoblu raggiungono quota quattro in classifica.

Avvio molto positivo questa volta dei padroni di casa che, ceduto in settimana il difensore Santagata, schierano sugli esterni della linea difensiva i millennial Zannini ed Orazzo, lasciando per il resto invariato l’undici di sette giorni fa a Tolentino. È subito brioso Pezzotti, che inizia sin dalle prime battute a comandare sull’out mancino. Le conclusioni migliori arrivano però tutte dalla distanza con le firme di Palladini, Scognamiglio e Perfetti. Come nella migliore tradizione del calcio, un errore in retroguardia costa il tiro a sfavore dagli undici metri, con Gaeta che spiazza Chiodini e sigla il momentaneo vantaggio per i marsicani. I rossoblù reagiscono immediatamente con un Pezzotti oggi davvero in forma smagliante che mette a segno il pari direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo (prodezza balistica) e poi si guadagna un rigore. A realizzare dal dischetto per il subitaneo sorpasso locale è Mingiano. Ancora emozioni prima del duplice fischio con il classe 2001 Niane che in tap-in cala il tris per la Sangiustese dopo essersi pochi minuti prima guadagnato una splendida punizione dal limite costringendo al fallo Brunetti (primo ammonito del match). Gol e divertimento anche nella ripresa con il penalty fallito da Mingiano al quarto d’ora e le due reti messe a segno ancora una volta sia dal numero 9 ( imbeccato da un super Palladini) che dal numero 10 locali (al termine di una bella triangolazione) a coronamento di una splendida prestazione personale e collettiva di tutti i rossoblù. Un ottimo viatico in quanto a morale e fiducia per la difficile trasferta di Pineto dove i ragazzi di Senigagliesi saranno di scena la settimana prossima.

Il tabellino:

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Zannini (41’ st Ercoli), Orazzo (29’ st Basconi), Perfetti, Mengoni, Scognamiglio, Pezzotti, Palladini, Mingiano (36’ st Patrizi), Niane (45’ st Doci), Boschetti (32’ st Manari). A disposizione: Raccio, Guzzini, Romano, Soprano. Allenatore: Stefano Senigagliesi.

AVEZZANO (4-3-3): Fanti, Ranalli, Siragusa, Traditi, Brunetti, Di Gianfelice, Franchi, De Angelis (12’ st De Costanzo), Gaeta, Quatrana (19’ st Sicari), Di Giacomo (16’ st Di Renzo). A disposizione: Alonso, Kras, Puglielli, Pili, Selle. Allenatore: Antonio Mecomonaco.

TERNA ARBITRALE: Di Loreto di Terni (Di Bartolomeo di Campobasso – Cozzuto di Formia).

RETI: 30’ pt Gaeta (rig.), 33’ pt Pezzotti, 36’ pt (rig.) e 35’ st Mingiano , 42’ pt e 22’ st Niane.

NOTE: spettatori 300 circa con rappresentanza ospite. Corner 8-5. Ammoniti: Fanti e Brunetti. Recupero 5′ (1’+4’).