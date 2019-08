PORTO RECANATI - Domani la seconda edizione della manifestazione sportiva aperta a tutte le barche a vela non cabinate con lunghezza media compresa tra i due e i sette metri

Tutto pronto per la seconda edizione del trofeo “Giorgio Giorgetti” a Porto Recanati. La manifestazione, in programma per domani, è organizzata dal circolo “Amici della Vela – Mario Jorini” e consisterà in una regata velica open, aperta a tutte le barche a vela non cabinate, con lunghezza media compresa tra i due e i sette metri. La classifica overall verrà stilata con tempi compensati, utilizzando la metodologia denominata “numeri di Portsmounth”. Al vincitore verrà assegnato il trofeo challenger “Giorgio Giorgetti” che potrà conservare presso il proprio circolo velico per un anno. Alla scadenza, il trofeo dovrà essere riconsegnato al circolo “Amici della Vela – Mario Jorini”, per essere messo di nuovo in palio. Sul premio saranno incisi i nomi dei vincitori delle edizioni, ripercorrendo le modalità di trofei storici, negli annali dello sport, come la “Coppa America” per la vela, la “Coppa dei Campioni” per il calcio o il “Wimbledon Championship” per il tennis. La scorsa edizione è stata vinta dall’atleta Pietro Corbucci, velista di livello nazionale del Circolo Vela Pesaro. Corbucci, che ha regatato con un Laser, ha dominato la competizione, superando gli oltre 40 equipaggi partecipanti, provenienti dalle Marche e dalla Romagna e sarà presente anche quest’anno insieme ad una decina di velisti del Circolo Velico Pesaro e Circolo Velico Rimini. C’è anche attesa per la partecipazione di un giovane velista marchigiano già Campione Italiano di categoria che ha rappresentato l’Italia alle ultime Olimpiadi, su cui gli organizzatori mantengono il riserbo per non rovinare la sorpresa. L’edizione di quest’anno si svolgerà su un percorso cosiddetto “a bastone” o “regata costiera a vertici fissi”. Gli equipaggi che si sfideranno prenderanno il via nello specchio di mare davanti Porto Recanati e dovranno bordeggiare in direzione nord per circa tre miglia, per poi virare in boa vicino alla foce del fiume Musone. Dovranno poi bordeggiare in direzione sud, per fare ritorno sul lungomare di Porto Recanati, dove la regata avrà termine.