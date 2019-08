CIVITANOVA - Un'imbarcazione fermata in un controllo mirato da parte della Capitaneria di porto: stava pescando a sette miglia nautiche dalla costa di fronte al fiume Musone, contravvenendo al fermo pesca biologico

Pesca a strascico in acque vietate, 6000 euro di multa, sei punti sulla patente e sequestro del pescato. Un’imbarcazione è incappata questa mattina in un controllo mirato da parte della Capitaneria di porto di Civitanova che nell’ambito dei servizi di controllo del mare ha intercettato un peschereccio che, contravvenendo al fermo pesca biologico, scattato il 29 luglio da Trieste ad Ancona e che durerà fino al 6 settembre, stava pescando a 7 miglia nautiche dalla costa di fronte al fiume Musone.

Per oltre un mese infatti, d’estate, per garantire il rinnovo delle risorse idriche scatta il blocco della pesca con sistema a strascico. In tarda mattinata, l’ufficio circondariale marittimo ha intercettato un peschereccio proveniente da sud, che noncurante del divieto, ha sconfinato negli specchi acquei antistanti il litorale di competenza. Ignaro che la sala operativa stava monitorando il suo percorso, attraverso le informazioni di navigazione restituite dal sistema Vms (il portale che monitora gli spostamenti di tutte le imbarcazioni) e Ais di bordo, ha raggiunto il traverso del fiume Musone prevedendo di tornare in porto per sbarcare il pesce pescato. La motovedetta Sar Cp 839, intercettato il peschereccio con le reti in mare ed effettuato l’abbordaggio, ha contestato l’illecito amministrativo, per la quale è prevista una sanzione fino a 6mila euro, l’assegnazione di 6 punti sulla licenza di pesca al comandante (nel mondo nautico avviene il contrario di quanto avviene nella circolazione su strada e i punti sono assegnati e non decurtati), nonché le pene accessorie del sequestro del prodotto ittico e delle attrezzature.